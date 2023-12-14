Yahudi lobisinin büyük hizmetkarı Bliken ailesi! Sicilleri katliamdan da beter

ABD Dişişleri Bakanı Anthony Blinken, işgalci İsrail'in Gazze'deki Müslüman soykırımına başladığı ilk günlerdeki ziyareti sırasında "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım" diye konuşmuştu. Tüm okları üzerine çeken açıklamasıyla savaşın finansörü konumunu da geçen ABD'li Bakanın kirli geçmişi ise her şeyi özetledi. İşte katliamın ortaklarından Blinken ve Yahudi lobisinin hizmatkarı olan ailesinin derin bağlantıları...