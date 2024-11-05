05 Kasım 2024, Salı
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Yahudi işgalciler Filistinlilerin arabalarını yaktı

Yahudi işgalciler Filistinlilerin arabalarını yaktı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 09:36
Bir yandan Gazze'de İsrail katliamı devam ediyor. Diğer yandan ise Batı Şeria'daki Filistinliler Yahudi işgalcilerin saldırılarına uğruyor. Yahudi işgalciler bu kez Ramallah'ta Filistinlilerin araçlarını ateşe verdi.
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Yahudi işgalciler Filistinlilerin arabalarını yaktı
Yahudi işgalciler Filistinlilerin arabalarını yaktı
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