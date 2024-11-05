Yahudi işgalciler Filistinlilerin arabalarını yaktı

Bir yandan Gazze'de İsrail katliamı devam ediyor. Diğer yandan ise Batı Şeria'daki Filistinliler Yahudi işgalcilerin saldırılarına uğruyor. Yahudi işgalciler bu kez Ramallah'ta Filistinlilerin araçlarını ateşe verdi.

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