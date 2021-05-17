Yağmurdan sonra ortaya çıktı! Polis anons yapıyor: Cesetleri nehirlere atmayın!

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Hindistan'da Ganj nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce ceset buldu.Ölülerin Koronavirüs kurbanı olabileceği ifade edilebilirken, yetkililer kırsal alanlarda ölüm sayısının çok yüksek olduğunu ve fakir insanların fahiş cenaze fiyatlari nedeniyle cesetleri nehre attığını söyledi. İşte dünyayı dehşeti düşüren o kareler...