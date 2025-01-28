Washington-Tahran hattını neler bekliyor? İranlı uzman yeni dönemi A Haber’e değerlendirdi

Trump'ın Beyaz Saray'a yeniden dönüşüyle birlikte, bundan en çok etkilenecek ülkelerin başında İran'ın olacağında şüphe yok. Peki ABD Başkanı Trump, iki ülke arasında var olan ihtilafların çözümü için uzlaşı yolunu mu yoksa baskı yöntemini mi seçecek? A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İranlı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Saman Niyazi ile konuştu. Washington-Tahran hattını yeni dönemde nelerin beklediğini sordu...

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