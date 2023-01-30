Washington Post PKK/YPG ilişkisini kabul etti! Fotoğraf ve altındaki yazı kaldırıldı

ABD yönetimi, YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olduğunu reddediyordu. Ancak Washington Post gazetesinde yayımlanan bir haberdeki fotoğrafın altına "ABD güçleri eylül ayında PKK'ya eğitim verirken" ifadeleri yazıldı. Ancak bir süre sonra ilginç bir şekilde gazetenin basılı versiyonunda kullanılan fotoğraf, internet sitesinden kaldırıldı. Ve Pentagon binasının fotoğrafı ile değiştirildi. Güvenlik ve terörizm üzerinde çalışan Bruce Hoffman Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu, Washington Post’u eleştirdi, ABD yönetiminin politikasını hatırlattı. Washington post ise konuya ilişkin sessiz kaldı.

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