06 Nisan 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Washington D.C'de 10 binden fazla kişiden Filistin'e destek gösterisi
Washington D.C’de 10 binden fazla kişiden Filistin’e destek gösterisi

Washington D.C'de 10 binden fazla kişiden Filistin'e destek gösterisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2025 01:44
ABD'nin başkenti Washington D.C'de, 10 binden fazla kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Ülkenin dört bir yanından otobüslerle kente gelen protestocular, Beyaz Saray çevresinde toplandı. Günler öncesinden sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla organize edilen gösteride binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve üzerinde "İsrail'e silah ambargosu uygulansın", "Göçmenler yalnız değildir" yazılı pankartlar taşıdı. Sık sık atılan sloganlarda, özellikle Trump'ın göçmen karşıtı politikaları ve İsrail'e verilen askeri destek protesto edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Washington D.C’de 10 binden fazla kişiden Filistin’e destek gösterisi
Washington D.C’de 10 binden fazla kişiden Filistin’e destek gösterisi
Washington D.C'de 10 binden fazla kişiden Filistin'e destek gösterisi
ABD’de Filistin’e destek gösterisi
ABD'de Filistin'e destek gösterisi
2. Dünya ticaret savaşı başladı! ABD borsası çakıldı
2. Dünya ticaret savaşı başladı! ABD borsası çakıldı
Netanyahu Beyaz Saray’a gidiyor
Netanyahu Beyaz Saray'a gidiyor
İsrail ordusu sağlık çalışanlarına doğrudan ateş açtı!
İsrail ordusu sağlık çalışanlarına doğrudan ateş açtı!
Rusya’dan ABD’ye üst düzey ziyaret!
Rusya'dan ABD'ye üst düzey ziyaret!
Hamas komutanı ve ailesine suikast
Hamas komutanı ve ailesine suikast
ABD Sağlık Kurumu Direktörü oldu
ABD Sağlık Kurumu Direktörü oldu
Gazze’de katliam! Bedenleri parçalanıp havaya uçtu
Gazze’de katliam! Bedenleri parçalanıp havaya uçtu
Rusya Ukrayna’yı vurdu: 22 ölü 80 yaralı
Rusya Ukrayna’yı vurdu: 22 ölü 80 yaralı
Trump paylaştı! İşte Husilere saldırı anı
Trump paylaştı! İşte Husilere saldırı anı
Kızını kaybeden annenin yürek yakan feryadı
Kızını kaybeden annenin yürek yakan feryadı
Daha Fazla Video Göster