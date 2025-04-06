Washington D.C’de 10 binden fazla kişiden Filistin’e destek gösterisi

ABD'nin başkenti Washington D.C'de, 10 binden fazla kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Ülkenin dört bir yanından otobüslerle kente gelen protestocular, Beyaz Saray çevresinde toplandı. Günler öncesinden sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla organize edilen gösteride binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve üzerinde "İsrail'e silah ambargosu uygulansın", "Göçmenler yalnız değildir" yazılı pankartlar taşıdı. Sık sık atılan sloganlarda, özellikle Trump'ın göçmen karşıtı politikaları ve İsrail'e verilen askeri destek protesto edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN