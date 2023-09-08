Wagner'den sonra Rusya'da bir isyan daha! Rusich adlı grup cephede silah bırakmakla tehdit etti

Wagner'in ardından şimdi de Rusich isimli paralı asker grubu Rusya'yı cephede silah bırakmakla tehdit etti. Peki Wagner'den sonra neden bir paralı asker grubu daha Kremlin'e başkaldırdı? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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