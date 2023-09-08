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Wagner'den sonra Rusya'da bir isyan daha! Rusich adlı grup cephede silah bırakmakla tehdit etti

A Haber
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Giriş: 08.09.2023 14:56
Wagner'in ardından şimdi de Rusich isimli paralı asker grubu Rusya'yı cephede silah bırakmakla tehdit etti. Peki Wagner'den sonra neden bir paralı asker grubu daha Kremlin'e başkaldırdı? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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