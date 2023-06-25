Ukrayna isyanı fırsata mı çevirir? Wagner'in bayrak açması Ukrayna savaşında Rusya’yı nasıl etkiler? Wagner isyanını ne tetikledi? İsyanın bir numaralı ismi Wagner’in kurucusu Prigojin nerede? Wagner yine isyan eder mi? Tüm bu soruların cevabını canlı yayın konuklarımızla detaylandırdık.