25 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Wagner yine isyan eder mi?

Wagner yine isyan eder mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2023 17:34
Ukrayna isyanı fırsata mı çevirir? Wagner'in bayrak açması Ukrayna savaşında Rusya’yı nasıl etkiler? Wagner isyanını ne tetikledi? İsyanın bir numaralı ismi Wagner’in kurucusu Prigojin nerede? Wagner yine isyan eder mi? Tüm bu soruların cevabını canlı yayın konuklarımızla detaylandırdık.
Wagner yine isyan eder mi?
Wagner yine isyan eder mi?
Putin Wagner isyanını affeder mi?
Putin Wagner isyanını affeder mi?
Wagner anlaşması bir kurgu mu?
Wagner anlaşması bir kurgu mu?
Wagner isyanı Putin’i nasıl etkiler?
Wagner isyanı Putin'i nasıl etkiler?
Putin’den ilk açıklama: Önceliğimiz Ukrayna harekatı
Putin'den ilk açıklama: Önceliğimiz Ukrayna harekatı
Wanger’in varlığı sürecek mi?
Wanger'in varlığı sürecek mi?
Rusya İdlib’i vurdu: 11 ölü
Rusya İdlib'i vurdu: 11 ölü
A Haber Moskova sokaklarında
A Haber Moskova sokaklarında
Prigojin’in yeni planı ne?
Prigojin'in yeni planı ne?
Rusya’yı nasıl bir süreç bekliyor?
Rusya'yı nasıl bir süreç bekliyor?
Dünya Rusya’daki krizi nasıl gördü?
Dünya Rusya'daki krizi nasıl gördü?
Anlaşma sonrası Prigojin’i ne bekliyor?
Anlaşma sonrası Prigojin'i ne bekliyor?
Daha Fazla Video Göster