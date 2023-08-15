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Wagner paralı asker sayısını azaltacak mı?

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Giriş: 15.08.2023 09:56
İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan istihbarat raporunda, Rus paralı asker grubu Wagner'in, finansal sebeplerle küçülme ve yeniden yapılanma sürecine doğru ilerlediği ifade edildi. Peki ayrıntılar neler? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.
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