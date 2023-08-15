15 Ağustos 2023, Salı
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Wagner paralı asker sayısını azaltacak mı?
İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan istihbarat raporunda, Rus paralı asker grubu Wagner'in, finansal sebeplerle küçülme ve yeniden yapılanma sürecine doğru ilerlediği ifade edildi. Peki ayrıntılar neler? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.