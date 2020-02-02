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02.02.2020

Vuhan'dan tahliye edilen yolcuların üzerine dezenfektan sıkıldı! İşte o anlar |Video

Endonezya, Vuhan'da yaşayan vatandaşlarını tahliye etti. Sağlık ekipleri, havalimanına getirilen Endonezya vatandaşlarının üzerine dezenfektan sıvı sıktı. O anlar ise saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi. Görevlilerin tarım ilaçlamasında zararlı böcekleri ilaçlar gibi yolcuları dezenfekte ettiği o anlar ise sosyal medyada tepki çekti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle vatandaşlarını tahliye eden ülkeler arasına Türkiye ile birlikte, Bangladeş ve Endonezya da katıldı. Vuhan'dan Batam kentindeki Hang Nadim Havalimanı'na getirilen Endonezya vatandaşlarını karşılayan sağlık ekipleri, vatandaşlar uçaktan inerken üzerlerine dezenfektan sıvı sıktı. O anlar ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

Vuhan'dan getirilen Endonezya vatandaşlarının 14 gün gözlem altında tutulacağı ve koronavirüs taşımadıklarından emin olmak için gerekli testlerin yapılacağı belirtildi.

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