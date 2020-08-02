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Vinç faciası! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 02.08.2020 09:59
Güncelleme:02.08.2020 09:59
Son dakika haberi... Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bir vincin devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Kazanın vincin ağırlık yükleme testinin yapıldığı esnada meydana geldiği belirtildi.

Press Trust of India haber ajansına göre, Andhra Pradesh eyaletinin Visakhapatnam kentindeki bir tersanede vinç çöktü.

Yetkililer, kazada 11 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kazanın vincin ağırlık yükleme testinin yapıldığı esnada meydana geldiği belirtildi.

Vincin devrildiği alanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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