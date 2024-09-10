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Vietnam'ı tayfun vurdu! Çok sayıda ölü var...

Vietnam'ı tayfun vurdu! Çok sayıda ölü var...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 22:48
Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor. Cumartesi günü karaya çıkan, saatte 149 kilometreye ulaşan rüzgarlara ve sel felaketine yol açan tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127'ye yükseldi. Devlet medyası, en az 54 kişinin kayıp olduğunu aktarırken, Tarım Bakanlığı yetkilileri en az 752 kişinin yaralandığını belirtti. Yetkililer, 18 kuzey eyaletinde 401 nokta için sel ve heyelan uyarısında bulundu. Devlete ait Vietnam Haber Ajansı'nın tarım yetkililerine dayandırdığı haberine göre, sellerde yaklaşık 210 bin hektar ürün yok oldu, en az 734 bin büyükbaş ve kümes hayvanı da telef oldu.
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