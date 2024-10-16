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Venezuela’da petrol terminalinde yangın: 18 yaralı

Venezuela’da petrol terminalinde yangın: 18 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 00:03
Venezuela’nın Zulia eyaletinde yer alan Maracaibo Gölü kıyısındaki Cabimas kentinin batısında bulunan Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya ait La Salina petrol terminalinde yangın çıktı. Yangının, tesisteki ham petrol depolama tankında çıktığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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Venezuela’da petrol terminalinde yangın: 18 yaralı
Venezuela’da petrol terminalinde yangın: 18 yaralı
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