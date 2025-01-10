Venezuela’da 3. Maduro dönemi resmen başladı

Venezuela'da temmuz ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından başlayan seçim anlaşmazlığına bugün son nokta koyuldu. Venezuela'da yeniden devlet başkanı seçilen Nicolas Maduro 3. dönemi için bugün yemin ederek göreve başladı. Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in halefi olarak 2013 yılında göreve gelen ve 12 yıldır iktidardaki yerini koruyan Maduro başkent Karakas'taki Ulusal Meclis'te düzenlenen törende, 16. yüzyıl yerli lideri Guaicaipuro ve akıl hocası merhum Devlet Başkanı Hugo Chavez adına yemin ettiğini söyledi. Maduro, “Bu yeni başkanlık dönemi barış, refah, eşitlik ve yeni demokrasi dönemi olsun. Tarih üzerine, hayatım üzerine yemin ediyorum, görevimi yerine getireceğim, getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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