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Vatikan ve Rus Ortodoks Kilisesi gerilimi! Papa ve Patrik Kirill görüşmesi iptal oldu

A Haber
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Giriş: 05.05.2022 15:34
Rusya ve Batılı ülkeler arasında, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle gerginlik sürüyor. Katolik Kilisesi lideri Papa Francis ve Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'in Kudüs'te planlanan görüşmesi iptal edilmişti. Son olarak AB'nin, savaş yanlısı söylemleri nedeniyle Patrik Kirill'in AB yaptırımları kapsamına alacağı iddia edildi. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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