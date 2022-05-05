05 Mayıs 2022, Perşembe
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Vatikan ve Rus Ortodoks Kilisesi gerilimi! Papa ve Patrik Kirill görüşmesi iptal oldu
Rusya ve Batılı ülkeler arasında, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle gerginlik sürüyor. Katolik Kilisesi lideri Papa Francis ve Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'in Kudüs'te planlanan görüşmesi iptal edilmişti. Son olarak AB'nin, savaş yanlısı söylemleri nedeniyle Patrik Kirill'in AB yaptırımları kapsamına alacağı iddia edildi. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.