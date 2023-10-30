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Vampirler kana doymadı! Katil İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı

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Giriş: 30.10.2023 01:32
Katil İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresini bombalamaya devam ediyor.
Vampirler kana doymadı! Katil İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı
Vampirler kana doymadı! Katil İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı
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