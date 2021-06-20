20 Haziran 2021, Pazar
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Uzmanlardan 3. dalga uyarısı! Brezilya'da ölü sayısı 500.000'i geçti
Dünya, Kovid-19'la mücadelesinde aşılanma ile birlikte mesafe almaya başlarken Brezilya'dan kötü haberler geliyor. Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aşarken, uzmanlar salgında 3. dalga yaşanabileceği konusunda uyardı.