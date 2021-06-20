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Uzmanlardan 3. dalga uyarısı! Brezilya'da ölü sayısı 500.000'i geçti

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Giriş: 20.06.2021 13:05
Dünya, Kovid-19'la mücadelesinde aşılanma ile birlikte mesafe almaya başlarken Brezilya'dan kötü haberler geliyor. Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aşarken, uzmanlar salgında 3. dalga yaşanabileceği konusunda uyardı.
Uzmanlardan 3. dalga uyarısı! Brezilya'da ölü sayısı 500.000'i geçti
Uzmanlardan 3. dalga uyarısı! Brezilya'da ölü sayısı 500.000'i geçti
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