Uzman isim A Haber'de açıkladı: "İsrail’in planı İran - Amerika savaşı çıkarmak"

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. Tüm dünyadan peş peşe açıklamalar gelirken gözler İran'a çevrildi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger konuya ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kaya Ülger, açıklamasında, "İsrail’in planı, kurgusu bir İran - Amerikan savaşı çıkarmak" ifadelerini kullandı.