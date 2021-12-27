27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Üzerine yıldırım düşen görevli sağ kurtuldu

Üzerine yıldırım düşen görevli sağ kurtuldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2021 09:20
Endonezya’da bir şirkette güvenlik görevlisi olan adamın, yağmurlu havada şemsiyeyle yürüdüğü sırada üzerine yıldırım düştü. Adamın olaydan sağ kurtulduğu bildirildi. Polis ekiplerinin yerel basına yaptığı açıklamada, talihsiz adamın olay anında telsizle konuştuğu bu nedenle de yıldırım çarpmış olabileceği ifade edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Üzerine yıldırım düşen görevli sağ kurtuldu
Üzerine yıldırım düşen görevli sağ kurtuldu
Güvenlik görevlisinin üzerine yıldırım düştü
Güvenlik görevlisinin üzerine yıldırım düştü
Paşinyan normalleşme süreci ile ilgili konuştu
Paşinyan normalleşme süreci ile ilgili konuştu
Joe Biden ’’Bir yıllık karnesi’’
Joe Biden ''Bir yıllık karnesi''
İngiliz gaz şirketleri: Felaketin eşiğindeyiz!
İngiliz gaz şirketleri: Felaketin eşiğindeyiz!
Avrupa’da ’’Omikron’’ kısıtlamaları
Avrupa'da ''Omikron'' kısıtlamaları
Esed güçleri sivilleri bombaladı
Esed güçleri sivilleri bombaladı
Su hortumu kamerada
Su hortumu kamerada
2022’de dünyayı neler bekliyor?
2022’de dünyayı neler bekliyor?
Görenler inanamadı! İki maaş alacaklar
Görenler inanamadı! İki maaş alacaklar
Uzay tutkunlarını etkileyecek veda
Uzay tutkunlarını etkileyecek veda
Bayrakları indirip yerine battaniye astılar!
Bayrakları indirip yerine battaniye astılar!
Daha Fazla Video Göster