Üzerine yıldırım düşen görevli sağ kurtuldu

Endonezya’da bir şirkette güvenlik görevlisi olan adamın, yağmurlu havada şemsiyeyle yürüdüğü sırada üzerine yıldırım düştü. Adamın olaydan sağ kurtulduğu bildirildi. Polis ekiplerinin yerel basına yaptığı açıklamada, talihsiz adamın olay anında telsizle konuştuğu bu nedenle de yıldırım çarpmış olabileceği ifade edildi.

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