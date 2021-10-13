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Uzay Yolu'nun Kaptan Kirk'ü William Shatner'in uzay yolculuğu tamamlandı | Efsane dizi gerçek oldu

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Giriş: 13.10.2021 18:01
Güncelleme:13.10.2021 18:02
Star Trek dizisindeki Kaptan Kirk karakteriyle hafızalardan silinmeyen usta oyuncu William Shatner uzay yolculuğu gerçekleştirdi. 90 yaşındaki usta oyuncu, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle Teksas'tan uzaya fırlatıldı. Shatner, bu yolculukla birlikte uzaya gitmiş en yaşlı insan oldu.

Usta oyuncu William Shatner uçuşun ardından uzaya giden en yaşlı kişi unvanının sahibi oldu.

Shatner'in da aralarında bulunduğu 4 kişilik ekip 10 dakika süren yolculukta 106 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Şirketin sahibi Jeff Bezos, o yolculukta, kardeşi Mark Bezos, 18 yaşındaki Oliver Daemen ve 82 yaşındaki eski kadın pilot Mary Wallace Funk ile birlikte uzaya gitti.

İşte William Shatner'in tarihi anlardan diğer kareler...

Uzay Yolu’nun Kaptan Kirk’ü William Shatner’in uzay yolculuğu tamamlandı | Efsane dizi gerçek oldu
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