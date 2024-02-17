Uzay silahı iddiaları Batı’nın gündeminde! Batı’da Putin’in kıyamet silahı korkusu

Dünya Rusya'nın uzaya nükleer silah göndereceği iddialarını konuşuyor. ABD ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelediği silah İngiliz basınında kıyamet silahı başlığı ile duyuruldu ve “Putin'in son ve en iyi umudu” başlığı atıldı.

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