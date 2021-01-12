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Uyarı üstüne uyarı yapıldı! Japonya'da kar felaketi

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Giriş: 12.01.2021 12:00
Japonya'da yoğun kar yağışı felakete yol açtı. Yaşanan fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e ulaştı. Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle ülke genelinde iç hat uçuşları askıya alınırken, Japonya meteoroloji ajansı vatandaşları evden çıkmaması konusunda uyardı.

Kar yağışı felakete dönüştü. Japonya'da fırtına nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti.

Küresel ısınma nedeniyle başta Türkiye olmak üzere dünyanın bazı yerlerinde kuraklık yaşanırken, Japonya son yılların en büyük kar fırtınasıyla karşı karşıya kaldı. 15 Aralık'tan bu yana devam eden yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle ülke genelinde iç hat uçuşları askıya alındı. Araçlar yollarda kaldı. Japonya meteoroloji ajansı vatandaşları evden çıkmaması konusunda uyardı.

Yetkililer, kar yağışının bir süre daha devam edeceğini açıkladı. Halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uyarı üstüne uyarı yapıldı! Japonya'da kar felaketi
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