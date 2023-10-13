Ürdünlüler Filistin sınırına yürüdü! Filistin'e destek gösterisine izin vermeyen polis müdahale etti

İsrail'in Gazze'ye saldırıları Filistin'in komşusu Ürdün'de de tepkiye neden oldu. Binlerce Ürdünlü Gazze'ye destek için Filistin sınırında düzenlenecek gösteriye akın etti. Gösteriye izin vermeyen Ürdün polisi ise müdahalede bulundu.

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