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Ürdün'de ABD askerlerine saldırı! ABD Başkanı Joe Biden: Nasıl yanıt verileceğine karar verdim

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 20:13
ABD güçleri, Ürdün'ün kuzeydoğusunda askeri üssüne yapılan saldırının ardından misilleme yapmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Biden, "Ürdün'deki saldırıya nasıl yanıt verileceğine karar verdim" açıklamasında bulundu.
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