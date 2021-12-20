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Ünlü sunucuya ‘kedi idrarı’ şoku!

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Giriş: 20.12.2021 11:35
Genç kadının yaşamı, geçirdiği koronavirüs (kovid-19) ardından tam manasıyla kabusa döndü! 'Beyin sisi' rahatsızlığına yakalanan Maurielle Lue, bir gün çorba içerken başladı! Olayın daha kötü yanı bunu yaşayan tek kişi değildi.
Ünlü sunucuya ‘kedi idrarı’ şoku!
Ünlü sunucuya ‘kedi idrarı’ şoku!
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