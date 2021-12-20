20 Aralık 2021, Pazartesi
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Ünlü sunucuya ‘kedi idrarı’ şoku!
Genç kadının yaşamı, geçirdiği koronavirüs (kovid-19) ardından tam manasıyla kabusa döndü! 'Beyin sisi' rahatsızlığına yakalanan Maurielle Lue, bir gün çorba içerken başladı! Olayın daha kötü yanı bunu yaşayan tek kişi değildi.