Ünlü sunucuya ‘kedi idrarı’ şoku!

Genç kadının yaşamı, geçirdiği koronavirüs (kovid-19) ardından tam manasıyla kabusa döndü! 'Beyin sisi' rahatsızlığına yakalanan Maurielle Lue, bir gün çorba içerken başladı! Olayın daha kötü yanı bunu yaşayan tek kişi değildi.