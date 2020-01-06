Ünlü oyuncu Margot Robbie Avustralya'daki yangınlar için yardım istedi |Video
77. Golden Globe ödül töreni öncesinde Instagram'da bir video paylaşan 29 yaşındaki ödüllü yıldız Margot Robbie, 18 milyon takipçisine yalvardı.
Dünyaca ünlü ödüllü oyuncu 29 yaşındaki Margot Robbie, dün düzenlenen Altın Küre Ödül'leri öncesinde bir video paylaşarak hayranlarından yardım istedi.
Avustralya doğumlu güzel yıldız ve yapımcı Margot Robbie, "Normalde böyle şeyler yapan biri değilim" diyerek başladığı sözlerine eski fotoğraflarını göstererek devam etti: "Şimdi sizlerle pek kimsenin görmediği, çocukluk fotoğraflarımı göstermek istiyorum." Başarılı oyuncu, 1990'lı yıllarda, anavatanı olan Avustralya'da çekilmiş olan fotoğrafları 18 milyon takipçisine tek tek gösterdi ve fotoğraflar hakkında bilgi verdi.
Avustralya'nın Queensland kentinin Dalby kasabasında dünyaya gelen Margot Robbie, Avustralya'nın farklı bölgelerinde çekilmiş, araba kullanmayı öğrenirken ya da kuzenlerinin çiftliğinde çekilmiş fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.