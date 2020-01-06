Ünlü oyuncu Margot Robbie Avustralya'daki yangınlar için yardım istedi |Video

Dünyaca ünlü oyuncu Margot Robbie, 77. Golden Globe ödülleri öncesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine yalvardı. Aslen Avustralyalı olan 29 yaşındaki yıldız, çocukluk fotoğraflarını göstererek takipçilerinden Avustralya'da yaşanan yangın felaketi için yardım istedi.

77. Golden Globe ödül töreni öncesinde Instagram'da bir video paylaşan 29 yaşındaki ödüllü yıldız Margot Robbie, 18 milyon takipçisine yalvardı.

Dünyaca ünlü ödüllü oyuncu 29 yaşındaki Margot Robbie, dün düzenlenen Altın Küre Ödül'leri öncesinde bir video paylaşarak hayranlarından yardım istedi.

Avustralya doğumlu güzel yıldız ve yapımcı Margot Robbie, "Normalde böyle şeyler yapan biri değilim" diyerek başladığı sözlerine eski fotoğraflarını göstererek devam etti: "Şimdi sizlerle pek kimsenin görmediği, çocukluk fotoğraflarımı göstermek istiyorum." Başarılı oyuncu, 1990'lı yıllarda, anavatanı olan Avustralya'da çekilmiş olan fotoğrafları 18 milyon takipçisine tek tek gösterdi ve fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Avustralya'nın Queensland kentinin Dalby kasabasında dünyaya gelen Margot Robbie, Avustralya'nın farklı bölgelerinde çekilmiş, araba kullanmayı öğrenirken ya da kuzenlerinin çiftliğinde çekilmiş fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.