Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger Rusya Devlet Başkanı Putin'e seslendi: Bu savaşı sen başlattın sen durdur!

Eski vücut geliştirmeci, oyuncu ve ABD'nin Kaliforniya eyaleti eski valisi Arnold Schwarzenegger, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini sosyal medya hesabından eleştirdi. Schwarzenegger, Rusya'ya şiddeti bitirme çağrısında bulundu. Aktör Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bu savaşı sen başlattın, sen durdur" sözleriyle seslendi.