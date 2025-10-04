04 Ekim 2025, Cumartesi

Ülkelerden Gazze'de ateşkes planına destek
Ülkelerden Gazze’de ateşkes planına destek

Ülkelerden Gazze'de ateşkes planına destek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 12:07
ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes planına Hamas ve İsrail'in onay vermesiyle yeni bir sürecin kapısı aralandı. Ülkelerden bu olumlu gelişmelere art arda destek mesajları geldi.
