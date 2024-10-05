Ülkeler vatandaşlarını Lübnan’dan tahliye ediyor!

İsrail Lübnan’ın başkenti Beyrut’u ve ülkenin güneyini vurmaya devam ediyor. Savaş bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt da bir yandan saldırıları, diğer yandan da saldırıların arasında devam eden tahliyeleri görüntüledi.

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