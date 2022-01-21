’’Ukrayna’ya saldırma planımız yok’’

Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmaya başlaması ve ABD Başkanı Biden'ın Rusya'yı üstü kapalı tehdit etmesi sonrası tansiyon giderek tırmanırken, tüm gözler Cenevre'ye çevrildi. ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları Rusya- Ukrayna krizi için bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya, Ukrayna halkı için tehdit değildir" dedi. Lavrov, taleplerine ABD'nin yazılı yanıt vereceğini söyledi.