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''Ukrayna'ya saldırma planımız yok''

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Giriş: 21.01.2022 15:41
Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmaya başlaması ve ABD Başkanı Biden'ın Rusya'yı üstü kapalı tehdit etmesi sonrası tansiyon giderek tırmanırken, tüm gözler Cenevre'ye çevrildi. ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları Rusya- Ukrayna krizi için bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya, Ukrayna halkı için tehdit değildir" dedi. Lavrov, taleplerine ABD'nin yazılı yanıt vereceğini söyledi.
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