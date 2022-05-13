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Ukrayna’ya AB üyeliği tehdidi! Rusya: Bizim için NATO’ya üye olması ile aynı anlama gelecek

A Haber
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Giriş: 13.05.2022 10:40
Rusya ve Ukrayna savaşı devam ediyor. Bölgeden sıcak gelişmeler yaşanıyor. Almanya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı önümüzdeki günlerde Kiev’de gidecek. İstanbul görüşmelerin Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkan ancak AB üyeliği noktasında “olabilir” diye Rusya tavrını değiştirdi ve bunun bir tehdit olduğunu ifade etti.
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