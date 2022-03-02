Ukrayna'nın Harkov kentinde Harkov Ulusal Üniversitesi vuruldu

Ukrayna - Rusya savaşında 7. günde de kan dökülmeye devam ediyor. Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Harkov şehri ağır bombardıman altında. Harkov'da polis merkezi vuruldu. Öte yandan savaş hattından yeni görüntü gelmeye devam ediyor. Öte yandan Ukrayna kaynakları sosyal medya hesaplarından esir düşen bir rus askerinin videosunu paylaştı. Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Rus askeri, "Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor" iddiasında bulundu.