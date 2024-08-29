Ukrayna’nın enerji tehdidine Rusya’dan rest: Kaybeden Avrupa olur

Ukrayna-Rusya hattında şiddetli çatışmalar sürerken, Kiev'in "enerji" restine Moskova'dan net yanıt geldi. Ukrayna lideri Zelenski'nin, Rusya ile olan Enerji Transit Anlaşması'nı yenilemeyeceklerine ilişkin açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, "Kaybeden Avrupa olur" dedi. Ardından da sözü Türkiye'ye getirdi.

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