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Ukrayna’nın enerji tehdidine Rusya’dan rest: Kaybeden Avrupa olur

Ukrayna’nın enerji tehdidine Rusya’dan rest: Kaybeden Avrupa olur

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 16:34
Ukrayna-Rusya hattında şiddetli çatışmalar sürerken, Kiev'in "enerji" restine Moskova'dan net yanıt geldi. Ukrayna lideri Zelenski'nin, Rusya ile olan Enerji Transit Anlaşması'nı yenilemeyeceklerine ilişkin açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, "Kaybeden Avrupa olur" dedi. Ardından da sözü Türkiye'ye getirdi.
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