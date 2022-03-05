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Ukrayna'nın Çernihiv kentinden: Yıkılan evler, yanan arabalar ölen siviller!

İHA
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Giriş: 05.03.2022 10:53
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor... Başkent Kiev başta olmak üzere Harkiv ve Çernihiv'e yönelik saldırılar sürüyor. Rus ordusunun, Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan kente düzenlediği hava saldırısında onlarca sivil hayatını kaybetti. İşte saldırılar sonrası geriye kalanlar...
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