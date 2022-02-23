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Ukraynalıların Rusya korkusu!

İHA
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Giriş: 23.02.2022 08:58
Ukrayna ve Rusya arasında gerginlik artmaya devam ederken, sınır hatlarında sık sık ateşkes ihlalleri yaşanıyor. Ukrayna'nın doğusunda yer alan Luhansk kenti yakınlarındaki Schastia kasabasında yaşayan halk, süren bombardımanlar nedeniyle korku içindeler.
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