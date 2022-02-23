23 Şubat 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ukraynalıların Rusya korkusu!
Ukrayna ve Rusya arasında gerginlik artmaya devam ederken, sınır hatlarında sık sık ateşkes ihlalleri yaşanıyor. Ukrayna'nın doğusunda yer alan Luhansk kenti yakınlarındaki Schastia kasabasında yaşayan halk, süren bombardımanlar nedeniyle korku içindeler.