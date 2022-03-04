Ukraynalıların Rus Zırhlısını füze ile imha ettiği anlar saniye saniye kamerada!

Poltova kentinin kırsal bölgesinde Rus birliklerinin bulunduğu noktaya özel araçla gitti. Rusları kışkırtan grup peşine takılan askerlerin ileride bekleyen diğer Ukraynalıların yanına çekti, o sırada güdümlü tank savar füzesi ile Rus ordusuna ait zırhlı aracı imha ettiler.