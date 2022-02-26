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Ukraynalılardan Rus tanklarına karşı molotoflu savunma

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Giriş: 26.02.2022 06:56
Güncelleme:26.02.2022 07:07
Rusya’nın, Ukrayna’ya askeri operasyonu 3. gününe girerken ülkenin başkenti Kiev dahil olmak üzere birçok kentte çatışmaların şiddeti büyüyor. Ukrayna ordusu, Kiev'i Ruslara teslim etmemek için büyük bir direnç gösterirken, başkente bağlı Vasylkiv çatışmaların merkezi haline geldi. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, halk, Rus tanklarına karşı molotflu savunma yaparak direniyor.
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Ukraynalılardan Rus tanklarına karşı molotoflu savunma
Ukraynalılardan Rus tanklarına karşı molotoflu savunma
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