26 Şubat 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ukraynalılardan Rus tanklarına karşı molotoflu savunma
Rusya’nın, Ukrayna’ya askeri operasyonu 3. gününe girerken ülkenin başkenti Kiev dahil olmak üzere birçok kentte çatışmaların şiddeti büyüyor. Ukrayna ordusu, Kiev'i Ruslara teslim etmemek için büyük bir direnç gösterirken, başkente bağlı Vasylkiv çatışmaların merkezi haline geldi. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, halk, Rus tanklarına karşı molotflu savunma yaparak direniyor.