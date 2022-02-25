Ukraynalı öğrenci Katarina Omelian A Haber canlı yayınında anlattı: Okulun bodrumuna sığındık

Ukraynalı öğrenci Katarina Omelian kentteki son durumu anlattı. Omelian, "Şu an başkentin bir ilçesindeyim. Çok da yakın değil şehir merkezine ama şu an buradaki güçler benim bulunduğum şehirden geçiyorlar. 30 saniye önce uçtular üzerimizde. Gece boyunca da onları duyduk." dedi. Omelian, "Benim arkadaşlarımdan bir tanesi ana alanda bulunuyor 300 kişi okulun altında bodrumda saklanıyorlar. Hava yok oksijen kalmamış zor durumdalar. İnsanlar ağlıyor." ifadelerini kullandı.

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