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Ukraynalı komutan Serhiy Volynskyi'den Başkan Erdoğan'a "bizi kurtarın" mesajı

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Giriş: 01.05.2022 19:13
Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden beri ise Ukrayna'nın kenti Mariupol, en büyük darbeyi almış durumda. Neredeyse küle dönen şehirde bulunan Binbaşı Serhiy Volynskyi'den Türk Halkı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj gönderildi.
Ukraynalı komutan Volynskyi’den Başkan Erdoğan’a bizi kurtarın mesajı
Ukraynalı komutan Volynskyi'den Başkan Erdoğan'a "bizi kurtarın" mesajı
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