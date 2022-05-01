01 Mayıs 2022, Pazar
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Ukraynalı komutan Serhiy Volynskyi'den Başkan Erdoğan'a "bizi kurtarın" mesajı
Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden beri ise Ukrayna'nın kenti Mariupol, en büyük darbeyi almış durumda. Neredeyse küle dönen şehirde bulunan Binbaşı Serhiy Volynskyi'den Türk Halkı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj gönderildi.