26 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ukraynalı kadın Rus askerine yanıtı sosyal medyayı salladı!

Ukraynalı kadın Rus askerine yanıtı sosyal medyayı salladı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2022 14:40
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Çatışmalar, Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaştı. Çatışmalar ve bombaların gölgesinde hayatta kalmaya çalışan halk endişeli bekleyişini sürdürürken Ukraynalı bir kadın ile Rus askerin konuşması sosyal medyayı salladı. "Burada tatbikat yapıyoruz" diyen Rus askere, Ukraynalı kadın, "İşgalcisiniz, faşistsiniz! Kalkıp topraklarımıza geldiniz, bütün bu silahlarla burada işiniz ne? Alın cebinize ayçiçeği çekirdeği koyun, hiç olmazsa burada yığılıp kaldığınızda yattığınız yerden ayçiçekleri filizlenir." yanıtını verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ukraynalı kadın Rus askerine yanıtı sosyal medyayı salladı!
Ukraynalı kadın Rus askerine yanıtı sosyal medyayı salladı!
Savaşın şahidi gözü yaşlı çocuklar!
Savaşın şahidi gözü yaşlı çocuklar!
Ukrayna Rusya savaşı için 40 bin kişilik askeri güç
Ukrayna Rusya savaşı için 40 bin kişilik askeri güç
Topol-m füzeleri Moskova’dan yola çıktı
Topol-m füzeleri Moskova'dan yola çıktı
Ukrayna’da sivil araçlar bombaların hedefi oldu
Ukrayna'da sivil araçlar bombaların hedefi oldu
Cesur Ukraynalı Rus Askeri Konvoyuna karşı
Cesur Ukraynalı Rus Askeri Konvoyuna karşı
Rus ordusu Kiev’de bir binayı füze ile vurdu
Rus ordusu Kiev'de bir binayı füze ile vurdu
Ukraynalı kahraman asker köprüyü havaya uçurdu!
Ukraynalı kahraman asker köprüyü havaya uçurdu!
Rus ordusu Melitopol’ün kontrolünü ele geçirdi
Rus ordusu Melitopol'ün kontrolünü ele geçirdi
Ukraynalılardan Rus tanklarına karşı molotoflu savunma
Ukraynalılardan Rus tanklarına karşı molotoflu savunma
Gece boyu devam etti! Kiev’de şiddetli çatışma
Gece boyu devam etti! Kiev'de şiddetli çatışma
Fırtına koparacaklar
"Fırtına koparacaklar"
Daha Fazla Video Göster