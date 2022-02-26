26 Şubat 2022, Cumartesi
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Ukraynalı kadın Rus askerine yanıtı sosyal medyayı salladı!
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Çatışmalar, Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaştı. Çatışmalar ve bombaların gölgesinde hayatta kalmaya çalışan halk endişeli bekleyişini sürdürürken Ukraynalı bir kadın ile Rus askerin konuşması sosyal medyayı salladı. "Burada tatbikat yapıyoruz" diyen Rus askere, Ukraynalı kadın, "İşgalcisiniz, faşistsiniz! Kalkıp topraklarımıza geldiniz, bütün bu silahlarla burada işiniz ne? Alın cebinize ayçiçeği çekirdeği koyun, hiç olmazsa burada yığılıp kaldığınızda yattığınız yerden ayçiçekleri filizlenir." yanıtını verdi.