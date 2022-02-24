24 Şubat 2022, Perşembe
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Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina yaşadıklarını A Haber'de anlattı: Rusya'nın istilasıyla uyandık
Son dakika haberi... Ukrayna kara kuvvetleri mücadele ediyor mu? Ukrayna askerleri ülkelerini koruyorlar mı? Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Yudina, "Herkes gıda almak istiyor, o yüzden sıkıntı var" dedi.