Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina yaşadıklarını A Haber'de anlattı: Rusya'nın istilasıyla uyandık

Son dakika haberi... Ukrayna kara kuvvetleri mücadele ediyor mu? Ukrayna askerleri ülkelerini koruyorlar mı? Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Yudina, "Herkes gıda almak istiyor, o yüzden sıkıntı var" dedi.

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