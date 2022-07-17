17 Temmuz 2022, Pazar
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Ukraynalı firmaya ait, "tehlikeli madde" taşıyan uçak Kavala'ya düştü
Ukraynalı bir firmaya ait Antonov An-12 tipi kargo nakliye uçağının Yunanistan'ın kuzeyine düştüğü bildirildi. Ukraynalı bir firmaya ait olan uçak Sırbistan'dan Ürdün'e kargo taşıyordu.