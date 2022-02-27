27 Şubat 2022, Pazar
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Ukraynalı Askerlerden gövde gösterisi! Harkov’un kontrolünü tekrar eline alan Ukrayna Ordusu dünyaya bu video ile duyurdu!
Ukrayna'nın kuzeydoğusunda yer alan Harkov kentinde çatışmalar devam ederken Ukrayna yönetiminden flaş bir açıklama geldi... Uluslararası haber ajanslarının "son dakika" ibaresiyle servis ettiği açıklamayı Harkov Valisi yaparak, "Şehrin kontrolü tamamen bizdedir" dedi. Harkov'un kontrolünü tekrar eline alan Ukraynalı Askerler Dünyaya bu video ile duyurdu.