Ukraynalı askerler Rus Asker konvoyunu ele geçirdi! Ukrayna ordusu Rus ordusunu pusuya düşürdü! Rus ordusu Harkov'a girişte pusuya düştü!

Kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanan Başkent Kiev ve Harkov kenti çevresinde gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, "Rus askerleri Harkov'a girdi" açıklamasını yaptı. Kuşatmanın sürdüğü Kiev'de de yeniden siren sesleri duyuldu. Harkov'da Ukraynalı askerler Rus askeri konvoyunu ele geçirdi.