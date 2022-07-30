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Ukrayna'dan ''Tahıl Koridoru'' açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2022 11:06
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, tahılların ihraç edileceği Odessa Limanını ziyaret etti. Ülkesinin sevkiyata hazır olduğunu belirten Zelenski, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den işaret beklediklerini söyledi. Öte yandan Rusya Ukrayna savaşının başından beri bir ilk yaşandı. ABD ve Rus Dışişleri bakanları telefonda görüştü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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