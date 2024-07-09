Ukrayna'dan Rusya'ya misilleme! Batıdaki petrol deposu drone ile vuruldu: 1 ölü

Ukrayna'nın farklı kentlerine dün 40'tan fazla füzeyle saldırı düzenleyen Rusya'ya, Kiev'den misilleme geldi. Rusya'nın batısındaki bir petrol deposunun drone ile vurulduğu saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

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