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Ukrayna'dan Rusya'ya misilleme! Batıdaki petrol deposu drone ile vuruldu: 1 ölü

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 09.07.2024 16:21
Ukrayna'nın farklı kentlerine dün 40'tan fazla füzeyle saldırı düzenleyen Rusya'ya, Kiev'den misilleme geldi. Rusya'nın batısındaki bir petrol deposunun drone ile vurulduğu saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
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