01 Ağustos 2023, Salı
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Ukrayna'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya yeni İHA saldırısı
Rusya-Ukrayna savaşındaki ateş hattında gerilim bir kez daha tırmandı. Savaşın boyut değiştirdiği son 1 haftada Ukrayna stratejik adımlar atarak Rusya tarafına saldırılar gerçekleştirmeye başladı. Bu kez hedef başkent Moskova'ydı. Ukrayna'ya ait İHA'lar Moskova ve Moskova Bölgesi’ne insansız hava araçlarıyla yeni saldırı düzenledi. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy çarpıcı bir açıklama yaparak “Savaş Rusya topraklarına geri dönüyor” demişti. İşte haberin detayları…