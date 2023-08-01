01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ukrayna'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya yeni İHA saldırısı

Ukrayna'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya yeni İHA saldırısı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2023 14:28
Rusya-Ukrayna savaşındaki ateş hattında gerilim bir kez daha tırmandı. Savaşın boyut değiştirdiği son 1 haftada Ukrayna stratejik adımlar atarak Rusya tarafına saldırılar gerçekleştirmeye başladı. Bu kez hedef başkent Moskova'ydı. Ukrayna'ya ait İHA'lar Moskova ve Moskova Bölgesi’ne insansız hava araçlarıyla yeni saldırı düzenledi. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy çarpıcı bir açıklama yaparak “Savaş Rusya topraklarına geri dönüyor” demişti. İşte haberin detayları…
Ukrayna’dan Moskova’ya yeni saldırı
Ukrayna'dan Moskova'ya yeni saldırı
Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’e saldırı!
Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e saldırı!
Gizli tesisleri gösteren harita skandalı!
Gizli tesisleri gösteren harita skandalı!
Nükleer savaş tehlikesi: dünya alarmda!
Nükleer savaş tehlikesi: dünya alarmda!
Yunanistan’dan Türklere baskı!
Yunanistan'dan Türklere baskı!
Nijer’de darbe sonrası kaos!
Nijer'de darbe sonrası kaos!
Polonya sınırında Wagner krizi!
Polonya sınırında Wagner krizi!
Savaş Rusya topraklarına geri dönüyor
"Savaş Rusya topraklarına geri dönüyor"
Pakistan’da bombalı saldırı: 40 kişi öldü
Pakistan'da bombalı saldırı: 40 kişi öldü
Donald Trump’tan Joe Biden’a ağır küfür!
Donald Trump’tan Joe Biden’a ağır küfür!
Dünyada bu hafta neler oldu?
Dünyada bu hafta neler oldu?
Putin: Ukrayna ile görüşmeye hazırız
Putin: Ukrayna ile görüşmeye hazırız
Daha Fazla Video Göster