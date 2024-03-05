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Ukrayna’dan Rus filosuna saldırı! Rus gemisi insansız deniz aracıyla vuruldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 17:38
Ukrayna bir kez daha Rusya’nın Karadeniz filosunu hedef aldı. Daha önce de saldırıya uğrayan Rus devriye gemisi Sergey Kotov'da hasar meydana geldi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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