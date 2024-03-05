Ukrayna’dan Rus filosuna saldırı! Rus gemisi insansız deniz aracıyla vuruldu

Ukrayna bir kez daha Rusya’nın Karadeniz filosunu hedef aldı. Daha önce de saldırıya uğrayan Rus devriye gemisi Sergey Kotov'da hasar meydana geldi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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