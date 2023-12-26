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Ukrayna'dan Kırım'a saldırı! Rus çıkarma gemisi büyük hasar gördü

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2023 13:55
Ukrayna ordusu gece saatlerinde Kırım'a saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, büyük bir Rus çıkarma gemisi de hasar gördü.
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