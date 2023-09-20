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Ukrayna’dan Karadeniz’de yeni koridor! İlk gemi yola çıktı

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 10:37
Karadeniz'de Ukrayna tahıl koridoru anlaşmasının çökmesinin ardından yeni bir koridor oluşturdu. 3 bin ton tahıl yüklü gemide yola çıktı. Ancak koridorun geleceği ve güvenliği ise tartışmalı…
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