Ukrayna’dan Karadeniz’de yeni koridor! İlk gemi yola çıktı

Karadeniz'de Ukrayna tahıl koridoru anlaşmasının çökmesinin ardından yeni bir koridor oluşturdu. 3 bin ton tahıl yüklü gemide yola çıktı. Ancak koridorun geleceği ve güvenliği ise tartışmalı…

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